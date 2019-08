E’ sbarcato con 26 ovuli nell’intestino contenenti in totale 375 grammi di eroina, come è emerso dalle analisi fatte in ospedale a Partinico, e con numerosi articoli contraffatti nascosti nel bagaglio. L’uomo, un ghanese proveniente dal Kenya via Zurigo, è giunto all’aeroporto di Palermo, dove è stato arrestato. L’operazione è stata condotta dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli (Adm) in servizio nell’aeroporto, dai militari della Guardia di Finanza e dai carabinieri.