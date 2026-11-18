Un’importante vetrina nazionale e internazionale per le eccellenze produttive dell’Agrigentino. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha disposto l’acquisto di uno spazio espositivo all’interno del Centro Fieristico di Milano-Rho Pero in occasione di “AF – L’Artigiano in Fiera”, la celebre manifestazione dedicata all’artigianato in programma dal 5 al 12 dicembre 2026. Lo stand sarà messo a disposizione di undici imprese artigiane del territorio agrigentino che desiderano promuovere i propri prodotti al grande pubblico. Le aziende interessate hanno tempo fino alle ore 12:00 di mercoledì 2 dicembre per inoltrare la propria candidatura. I criteri di selezione e il sostegno dell’Ente.

La selezione delle undici realtà partecipanti avverrà tenendo conto delle diverse tipologie di produzione, dando priorità alle imprese attive nei comparti agroalimentare, artistico e tipico della provincia. L’avviso è aperto anche alle strutture associative che promuovono le medesime filiere, come distretti produttivi, consorzi e reti di imprese.

«Abbiamo voluto anche quest’anno dare un importante sostegno alle attività artigianali – afferma il Presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino – stanziando, in assestamento di bilancio e con l’approvazione di tutto il consiglio provinciale, la somma necessaria all’acquisto dello stand da mettere a disposizione delle imprese che ne faranno richiesta. Rivolgo loro l’invito a presentare istanza di partecipazione, trattandosi di un’iniziativa molto utile a far conoscere i nostri prodotti in un evento prestigioso per rafforzare la loro presenza sul mercato».

Come presentare domanda. Possono partecipare al bando tutte le imprese artigiane con sede legale e operativa in provincia di Agrigento. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 12:00 del 2 dicembre 2026. Tutti i dettagli e la modulistica completa sono consultabili nell’avviso pubblico disponibile sull’Albo Online del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Per ulteriori dettagli consultare l’avviso su:

https://servizi-provincia-agrigento.e-pal.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/6033154

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