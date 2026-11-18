La cerimonia si terrà venerdì 27 novembre alle 10.30 al Teatro Pirandello. Questa mattina la presentazione ufficiale nell’aula Luigi Giglia del Libero Consorzio comunale di Agrigento. Premiati appartenenti alle Forze armate e ai Corpi dello Stato. Riconoscimenti speciali al 6° Reggimento Bersaglieri e alla Polizia provinciale, premio alla carriera a Giuseppe Cucchiara.

È stata presentata questa mattina, nell’aula Luigi Giglia del Libero Consorzio comunale di Agrigento, la quinta edizione del Premio “Dona Maiora”, il riconoscimento istituito nel 2022 dalla sezione agrigentina dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI) per rendere omaggio agli uomini e alle donne delle Forze armate e dei Corpi dello Stato che si distinguono per impegno, altruismo e spirito di servizio.

La cerimonia di consegna si terrà venerdì 27 novembre, alle 10.30, al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della sezione UNUCI di Agrigento, Carmelo Fenech; il prefetto Salvatore Caccamo; il questore Tommaso Palumbo; il comandante provinciale dei Carabinieri Federico Palmeri; il comandante della Capitaneria di Porto Sergio Maria Peluso e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Calogero Barbera. In rappresentanza del Libero Consorzio comunale era presente Maria Antonietta Testone.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati il programma della manifestazione e i nomi dei destinatari dei riconoscimenti. Il premio, nato per valorizzare la professionalità e il senso del dovere di chi opera quotidianamente al servizio dei cittadini, nel corso degli anni ha ampliato il proprio raggio d’azione coinvolgendo diversi Corpi dello Stato e introducendo riconoscimenti speciali destinati a reparti e personalità distintisi per il proprio impegno.

Per i Vigili del Fuoco saranno premiati l’ispettore antincendi Davide Rinoldo, il capo reparto Giuseppe Di Caro, il capo squadra esperto Danilo Smiroldi, il capo squadra Calogero Pecoraro e il capo reparto Giuseppe Calogero Tagliareni.

Cinque i riconoscimenti destinati alla Polizia penitenziaria: il sovrintendente Salvatore Navarra, gli assistenti capo coordinatori Salvatore Argento, Paolino Mantione e Roberto Raneri e l’agente Alfonso Di Nolfo.

Per la Polizia di Stato riceverà il premio il commissario capo Maria Annunziata Pontillo, mentre per la Guardia di Finanza saranno insigniti il luogotenente cariche speciali Giorgio Usai, il brigadiere capo ruolo speciale Alberto Bellomo e l’appuntato scelto qualifica speciale Camillo Bufanio.

Per l’Arma dei Carabinieri i riconoscimenti andranno al maresciallo ordinario Giovanni Reina e all’appuntato scelto qualifica speciale Francesco Genuardi.

Tre i premiati della Marina Militare: i sottocapi aiutanti Giuseppe Granone e Giovanni Rizzo e il comune scelto Roberta De Luca.

Sono previsti inoltre due riconoscimenti speciali, destinati al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani e al Corpo di Polizia provinciale di Agrigento. Il premio alla carriera sarà invece conferito al dirigente generale di Pubblica Sicurezza Giuseppe Cucchiara.

La cerimonia del 27 novembre sarà presentata da Davide Sardo, mentre la lettura delle motivazioni dei riconoscimenti sarà affidata a Licia Silvestro. Il programma prevede anche la partecipazione della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, che accompagnerà uno dei momenti della manifestazione.

Giunto alla quinta edizione, il Premio “Dona Maiora” prosegue così il percorso avviato nel 2022 per dare visibilità non soltanto ai risultati professionali, ma anche alle qualità umane, al senso del dovere e alla responsabilità di quanti hanno scelto di mettere la propria attività al servizio dello Stato e dei cittadini.

La manifestazione gode del patrocinio gratuito del Comune di Agrigento, del Libero Consorzio comunale di Agrigento e della Camera di Commercio.

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