La stagione estiva è finalmente arrivata e con essa la promessa di gioia, divertimento ed emozioni uniche. Dopo tanto tempo di attesa, siamo pronti a tornare a cantare e sorridere come facevamo un tempo, e l’evento imperdibile che segna l’inizio di questa nuova stagione è Giovedì all’italiana con Rosa Chemical al Kaos discoclub.

Situato in una splendida location il Kaos discoclub si prepara ad accogliere gli amanti della musica e del divertimento giovedì 20 luglio. L’evento, presentato da Pablo dj, promette di regalare un’esperienza indimenticabile, in perfetto stile italiano.

Ma la vera stella della serata sarà Rosa Chemical, ospite d’eccezione che incanterà il pubblico con la sua voce unica e le sue performance coinvolgenti. Rosa è un’artista di grande talento, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso la musica. La sua presenza garantirà una serata all’insegna della buona musica e del divertimento senza limiti.

Per accedere all’evento, sono previste diverse modalità di ingresso. È possibile acquistare i biglietti online al prezzo di 10€, per saltare la fila all’ingresso. È inoltre possibile acquistare i biglietti presso il botteghino entro le ore 23:00, al costo di 10€ per uomini e donne. Per coloro che desiderano un’esperienza ancora più esclusiva, è disponibile un’area privèe accessibile solo su prenotazione anticipata.

All’ingresso sarà effettuata una selezione per garantire una serata sicura e piacevole a tutti i partecipanti. L’evento è riservato a un pubblico maggiorenne, con età consentita di 18 anni e oltre.

L’arrivo dell’estate e l’inaugurazione della stagione estiva al discoclub dell’Hotel Kaos con Giovedì all’italiana e Rosa Chemical rappresentano una nuova speranza e un ritorno alle emozioni.