Intervista esclusiva: Albano Chiarastella, 10 anni di leadership e ambizioni per la Fortitudo Moncada Agrigento.

Il capitano parla del rinnovo di contratto, dell’amore per la squadra e delle ambizioni per la prossima stagione.

Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Albano Chiarastella, il capitano della Fortitudo Moncada Agrigento, che ha recentemente deciso di rinnovare il suo contratto con la squadra dopo una pausa di riflessione. In questa intervista esclusiva, Chiarastella condivide le motivazioni dietro la sua scelta, come sta trascorrendo l’estate e le sue aspettative per il prossimo campionato.

Domenico Vecchio: Buongiorno Albano, possiamo iniziare chiedendoti che cosa ti ha portato a rinnovare il contratto con la Fortitudo Moncada?

Chiarastella: Buongiorno. Posso dirti sinceramente che è stata una delle decisioni più difficili che ho dovuto prendere nella mia carriera. Avevo ricevuto un paio di proposte molto interessanti e mi trovavo in grande difficoltà. La ragione mi suggeriva di andare altrove, ma c’era qualcosa che mi bloccava, che mi faceva sentire un legame profondo con Agrigento. Alla fine, il cuore ha vinto e mi ha spinto a rimanere qui. Non c’è stata un’altra motivazione, è stato un sentimento che mi ha trattenuto.

Domenico Vecchio: Che significato attribuisci al tuo forte legame con la squadra e la città di Agrigento dopo tutti questi anni?

Chiarastella: Sono felice e contento. Mi sento molto legato alla squadra e al pubblico. Dopo dieci anni qui, questa è diventata la mia casa. C’è un senso di appartenenza che è fondamentale per me. Ho avuto riconoscimenti da parte della gente e della società, e tutto ciò contribuisce a rendere Agrigento un posto speciale per me. Non è facile spiegarlo a parole, ma è un insieme di fattori che mi hanno fatto sentire che questo è il posto in cui devo essere.

Domenico Vecchio: Molto bello sentire questo attaccamento. Ora, parlando del prossimo campionato, quali sono le tue aspettative?

Chiarastella: Mi aspetto un campionato particolare, con un mercato strano e squadre che si stanno adeguando allo stesso regolamento. Dobbiamo avere fame, una fame al 100%, per fare una stagione di alto livello. Ogni giocatore deve avere la motivazione di riscattarsi e di dimostrare il proprio valore. Questa motivazione sarà la base di partenza per l’anno prossimo.

Domenico Vecchio: Come trascorri l’estate e come ti senti fuori dal campo?

Insieme a degli amici sto costruendo un campo da basket nella zona di Cannatello. È importante dare agli altri giovani gli strumenti per crescere nel basket. Vogliamo far crescere la pallacanestro ad Agrigento e penso che il settore giovanile debba avere l’opportunità di svilupparsi. La passione dei ragazzi per il gioco è fondamentale. Poi ovviamente mi sto allenando perchè è importante mantenersi in forma. Quindi, aspetto con ansia l’inizio della stagione.

Domenico Vecchio: Grazie mille per le tue risposte, Albano. Ti auguro il meglio per la prossima stagione e ti abbraccio.

