L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, ha disposto un nuovo giro di avvicendamenti che entreranno in vigore dal mese di ottobre. Le decisioni, comunicate dal vicario generale don Giuseppe Cumbo, riguardano parrocchie e uffici diocesani distribuiti in più comunità dell’Agrigentino. Ecco le nuove nomine:

Don Carmelo Davide Burgio parroco della parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo di Favara;

Don Giuseppe Costanza parroco delle parrocchie San Giovanni Battista – B.M.V. di Lourdes – B.M.V. Immacolata di Campobello di Licata;

Don Marco Damanti parroco delle parrocchie Gesù e Maria – San Giuseppe di Campobello di Licata;

Don Gioacchino Andrea La Rocca — mantenendo il servizio di vice parroco delle parrocchie Maria SS. Annunziata – Madonna del Carmelo – S. Giuliano di Racalmuto — vice direttore dell’Ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici;

Don Liborio Lauricella Ninotta direttore dello Studio Teologico “San Gregorio Agrigentino” per il triennio 2025-2028;

Don Calogero Manganello — mantenendo il servizio di direttore degli uffici diocesani di Pastorale giovanile e Pastorale familiare — parroco della parrocchia San Gerlando (Cattedrale) di Agrigento;

Don Giuseppe Scozzari parroco delle parrocchie Maria SS. Annunziata – San Francesco d’Assisi – Sant’Agostino di Naro.

L’arcivescovo Damiano ha ringraziato i sacerdoti per la disponibilità e ha invitato la comunità diocesana a sostenerli con la preghiera chiedendo anche di pregare per le vocazioni: “Il Signore conceda alla nostra Chiesa Agrigentina di crescere mediante il Vangelo e l’Eucaristia nella comunione, per essere immagine autentica del suo popolo e segno e strumento della sua presenza nel mondo”.

