Agrigento piange la scomparsa di Alessandra Montalbano In Gallà, nota imprenditrice cittadina

AGRIGENTO – È venuta a mancare oggi, all’età di 67 anni, Alessandra Montalbano In Gallà, conosciuta in città per la sua lunga attività commerciale. La signora Montalbano lascia il marito Paolo, i figli Alberto con la moglie Paola Antinoro e Massimiliano con la moglie Giuliana Adamo, i nipoti Giulia, Matteo, Martina e Margherita, oltre alla sorella Rosa Marina con il marito Calogero Agr, al fratello Roberto con la moglie Lidia D’Alessandro, alla cognata Giusi e a numerosi parenti.

Imprenditrice stimata e figura nota della vita cittadina, Alessandra Montalbano ha gestito per anni attività di rilievo come il Pix. Oggi la famiglia prosegue la tradizione commerciale con il ristorante “Pititto”, gestito dal figlio Alberto e dal marito Paolo, mentre la nuora è attiva in politica come referente di Fratelli d’Italia.

I funerali si terranno lunedì 22 settembre alle ore 15:30 nella Chiesa San Domenico di Agrigento, da dove la salma sarà poi accompagnata al Cimitero di Bonamorone. La famiglia ha chiesto di dispensare dalle visite e ringrazia anticipatamente per la vicinanza ricevuta.

