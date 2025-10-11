L’Architettura e il confronto tra i popoli: grande successo convegno architetti

Agrigento si candida, con autorevolezza, a essere capitale dell’architettura mediterranea. Una città che, ancora una volta, si fa crocevia di culture, idee e linguaggi universali grazie al convegno internazionale “I luoghi di culto nel Mediterraneo”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Agrigento e ospitato in un gremito Teatro Pirandello.

Un appuntamento che ha riunito architetti, studiosi e rappresentanti del sistema ordinistico nazionale per riflettere sul ruolo dell’architettura come ponte tra i popoli. Sul palco, relatori di fama internazionale come Guendalina Salimei e Mario Cucinella, insigniti dei Premi di Architettura “Agrigento 2025”. Alla Salimei è andato il riconoscimento per l’Architettura Costiera, grazie al progetto del waterfront di Messina e alle opere Terra e Acqua e Biennale di Venezia; a Cucinella il Premio per l’Architettura Sostenibile, per il suo impegno nella ricerca e nella progettazione rispettosa dell’ambiente.

Dagli interventi è emersa con forza l’idea dell’architettura come linguaggio universale, capace di superare barriere politiche, culturali e religiose. “L’architettura – ha detto Rino La Mendola, presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento – è un linguaggio che unisce i popoli, capace di superare le divergenze e di alimentare il dialogo anche nei luoghi segnati dai conflitti, come Ucraina e Striscia di Gaza”.

La Mendola ha sottolineato come, grazie a un confronto di altissimo profilo e alla presenza di architetti provenienti dai Paesi del Bacino del Mediterraneo, Agrigento offra oggi una vetrina internazionale. “Il nostro sogno – ha aggiunto – è che la città possa dotarsi di infrastrutture indispensabili come un aeroporto, per diventare cerniera euro-mediterranea, polo culturale ma anche economico e commerciale”.

Durante la serata, il prestigioso premio “Matita d’Oro del Mediterraneo” è stato assegnato a Gianluca Peluffo per la moschea di Sokhna in Egitto. “Un riconoscimento legato all’architettura religiosa – ha commentato Peluffo – che intercetta la storia e la complessità del nostro tempo”.

“L’Italia è l’intelligenza del mare – ha dichiarato Guendalina Salimei – e i territori tra la terra e l’acqua, spesso abbandonati, meritano di tornare a vivere attraverso l’architettura e il riuso”. “Il premio sulla sostenibilità – ha aggiunto Mario Cucinella – valorizza l’impegno che io e il mio team dedichiamo al rapporto tra architettura e ambiente, dove l’ambiente costruito diventa parte di una nuova natura”.

La prima sessione del convegno, curata da Luigi Prestinenza Puglisi, ha esplorato i luoghi di culto come spazi d’incontro, mentre la seconda, guidata da Caterina Parrello, direttrice della rivista Chiesa Oggi, ha riflettuto sulla responsabilità del progettista e sulla centralità della comunità nel dialogo tra architettura e società.

Alla tavola rotonda hanno preso parte figure di rilievo come Don Giuseppe Pontillo, Gianfranco Tuzzolino, Maria Cristina Finucci, Lilia Cannarella e Pietro Sebastiani, già ambasciatore italiano presso la Santa Sede.

A chiudere i lavori, l’intervento di Massimo Crusi, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, che ha parlato di un evento “storico per Agrigento”, frutto di un percorso avviato da Rino La Mendola per valorizzare l’architettura di culto e riportare la città al centro del dibattito internazionale.

L’iniziativa è stata preceduta dalla Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti d’Italia, che ha riunito oltre 300 professionisti da tutto il Paese. Un altro passo che consacra Agrigento come luogo di incontro, ispirazione e dialogo tra le civiltà del Mediterraneo.

