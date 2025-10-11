Il Centro Commerciale Città dei Templi si trasforma nel regno del wedding: prende il via la Fiera degli Sposi

Dal 10 al 12 ottobre, il Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento ospita la Fiera degli Sposi, uno degli eventi più attesi dell’autunno dedicato al mondo del matrimonio e alle coppie pronte a dire “sì”. VIDEO

Per tre giorni, gli spazi del centro si trasformeranno in un vero e proprio villaggio del wedding, con 37 espositoriprovenienti da tutta la provincia e un programma ricco di sfilate, momenti esperienziali e intrattenimento.

Un appuntamento che punta a unire eleganza, creatività e innovazione, offrendo ai visitatori spunti concreti e ispirazioni per organizzare il giorno perfetto.

Tra gli espositori presenti figurano alcune delle realtà più note del settore, tra cui Lunaren Creation, Atelier Falco Spose, Atelier Crilù, Fiorin Fiorello, Patti Fiori, Travelgate, Viaggi Puerto Svago Agrigento, Lillo Gaglio Fotografo, Antonio Bennici Videomaker, Am Eventi Matrimoniali, La Grande Bellezza di Annalisa Sammartino, Lounge Beach Scala dei Turchi, Orlando Arredo Store, Mondo Mobili, Sc Design, Ceramiche Vaccaro, C’Arredi, Clima Expert ed Energystars.

Abbiamo incontrato gli organizzatori dell’evento, Cettina Frangiamore e Pardo Mario, che hanno sottolineato come la Fiera rappresenti ormai un punto di riferimento per tutto il settore wedding del territorio.

“Vogliamo offrire alle coppie un’esperienza unica, non solo un’esposizione di prodotti o servizi. Ogni stand è pensato per emozionare e raccontare una storia d’amore, quella che i futuri sposi stanno costruendo giorno dopo giorno,” spiegano gli organizzatori.

Anche gli espositori, protagonisti dell’evento, hanno evidenziato l’importanza di una manifestazione che permette di creare un contatto diretto con il pubblico, trasformando la fiera in un’occasione di incontro e ispirazione.

È un’occasione per conoscere le coppie, ascoltare i loro desideri e proporre soluzioni su misura. La Fiera degli Sposi è un momento di incontro tra professionalità, passione e sogni,” racconta uno dei partecipanti.

La direttrice del Centro Commerciale, Elisa La Rocca, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa:

“Siamo felici di ospitare un evento che valorizza il territorio e porta al Città dei Templi un pubblico attento e appassionato. Un ringraziamento particolare va agli organizzatori per il lavoro svolto con dedizione e cura.”

Con un’atmosfera raffinata, moderna e accogliente, la Fiera degli Sposi si prepara dunque a diventare il fulcro dell’amore e della creatività per tutto il fine settimana, confermandosi come un appuntamento imperdibile per le coppie di Agrigento e provincia che stanno progettando il giorno più bello della loro vita.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp