Ad Agrigento, l’associazione L’Arca di Noè che promuove da circa 25 l’attività di Minibasket in città con bambini dai 5 ai 13 anni, ha ospitato il Responsabile Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Settore Giovanile e Minibasket Prof. Maurizio Cremonini. L’occasione è stata utile per testare il lavoro svolto dall’associazione presieduta da Maurizio Bellia. Le interviste e le immagini in video.