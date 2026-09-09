Si svolgerà domani, giovedì 10 settembre, alle ore 11,30, presso l’aula consiliare Luigi Giglia, la presentazione dell’evento sull’inaugurazione del percorso museale del porto di Akragas, in programma sabato 19 settembre alle ore 18 al ponte di Maddalusa in località San Leone. La conferenza stampa sarà introdotta dai saluti del presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino e dal dirigente del settore turismo Achille Contino.

L’evento di inaugurazione sul fiume Akragas rappresenta un momento importante per la città e per il suo territorio ed i particolare ai fasti antichi della Focetta, location bellissima degli anni 60. “Il progetto nasce, infatti – si legge in una nota di Libero Consorzio -, con l’obiettivo di valorizzare un luogo ricco di storia, natura e bellezza paesaggistica che ha consentito la fondazione della colonia di Akragas”.

Il fiume Akragas, infatti, che attraversa il territorio di Agrigento, è da sempre parte integrante della storia della città e la foce costituisce un punto di particolare interesse, dove il corso d’acqua incontra il paesaggio costiero. La cerimonia inaugurale vuole essere un’occasione di incontro e di partecipazione per tutta la comunità.

Domani, infatti, sarà distribuita la pubblicazione su Natura e Storia alla foce del Fiume Akragas elaborata dal settore turismo che sintetizza il percorso storico museale.

L’evento, in programma sabato 19 settembre sul ponte di Maddalusa, sarà articolato dai saluti istituzionali ed uno spettacolo finale “Akragas il fiume degli Dei” di Daniele Salvo con a seguire un suggestivo momento di droni al tramonto.

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