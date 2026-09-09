Incidente mortale sulla SS 640 “Strada degli Scrittori”. Il traffico è stato temporaneamente bloccato all’interno della galleria Caltanissetta, in direzione dello svincolo con l’autostrada A19 Palermo-Catania.

L’incidente si è verificato in corrispondenza del km 54,508 e, secondo quanto comunicato da Anas, ha coinvolto una motocicletta e un mezzo pesante. Il sinistro ha avuto conseguenze mortali.

La circolazione è stata interdetta nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico viene deviato sul posto, con possibili rallentamenti anche per gli automobilisti provenienti da Agrigento e diretti verso l’A19.

Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni del personale presente lungo la strada.

A seguito della chiusura della SS 640 “Strada degli Scrittori”, al km 54,508, in direzione dello svincolo A19, si segnala che il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta Sud, con prosecuzione lungo la SS 640 dir e successivamente sulla SS 626, fino al ricongiungimento con la viabilità ordinaria.

Il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità e per garantire la sicurezza della circolazione.

Seguiranno aggiornamenti.

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