Lampedusa: nasce un “laboratorio di natura” per i bambini della scuola dell’isola

Un vero e proprio “laboratorio di natura” per far conoscere, osservare, sperimentare e manipolare il mondo vegetale ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia di Lampedusa, anche in relazione all’educazione alimentare. “Nuovo Atelier della Natura”, questo il nome del laboratorio, è stato inaugurato all’interno dei locali della scuola dell’infanzia: il progetto, voluto dal Comune di Lampedusa e Linosa in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello, è stato predisposto dalla Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi e realizzato con il contributo di Enel.

“È uno dei tasselli messi in campo dall’amministrazione comunale – dice il sindaco Totò Martello – nell’ambito di un’azione più ampia di iniziative che coinvolgono i nostri ragazzi, le famiglie ed i docenti che in questo percorso rappresentano un fondamentale punto di riferimento”.