Lampedusa e Linosa, saranno installati nuovi pannelli informativi e di segnaletica turistica

È stato aggiudicato l’appalto per la realizzazione e l’installazione di nuovi cartelli di segnaletica turistica, alcuni dei quali tecnologici e multimediali, per la promozione e la valorizzazione dei nostri percorsi naturalistici e dei siti di interesse storico e culturale a Lampedusa e Linosa.

“È un ulteriore passo avanti che Lampedusa e Linosa si apprestano a compiere, soprattutto in chiave turistica”, dice il Sindaco Totò Martello. “In questo modo si offriranno informazioni chiare e complete, e servizi multimediali interattivi con tecnologia di ultima generazione. I pannelli Led – aggiunge il Sindaco – permetteranno infatti di vedere filmati, informazioni aggiornate, e grazie ai dispositivi ‘Qr Code’ basterà avvicinare il proprio smartphone per ricevere maggiori dettagli sul luogo, sul percorso o sul sito nel quale ci si trova. I pannelli saranno realizzati e collocati in modo da non avere alcun impatto ambientale, molti di questi saranno apposti su basi di pietra locale lavorata a mano. Le bellezze naturali, storiche e culturali di Lampedusa e Linosa potranno essere vissute e conosciute in un modo nuovo, e sorprendente”.

Il progetto, il cui importo totale è pari a circa 200 mila euro, prevede la collocazione in diversi punti di Lampedusa e Linosa di quattro tipologie di impianti:

1 – Quattro innovativi pannelli Led “Jumbo screen”, con uno schermo della dimensione di 2,00 x 1,00 metri, che permetteranno la visualizzazione di filmati e slideshow attraverso i quali indicare e promuovere i luoghi di maggiore interesse, nonché di contenuti per intrattenere ed informare cittadini e turisti;

2 – Pannelli informativi in vetro antisfondamento, dimensione 0,80 x 0,40 metri, per identificare beni e luoghi di interesse culturale. Le basi saranno realizzate in pietra locale lavorata a mano;

3 – Pannelli informativi con planimetria in rame, dimensione 1,20 x 2,00 metri, che conterranno informazioni storiche sull’isola, sui punti panoramici e sulla viabilità. Si tratta di pannelli dotati di “Qr Code” per consentire l’accesso diretto a contenuti multimediali, le basi saranno realizzate in pietra locale;

4 – Pannelli segnaletici tradizionali, dimensione 0,20 x 1,00 metro, con indicazioni turistiche direzionali.