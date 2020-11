IL COMITATO DI QUARTIERE “FONTANELLE INSIEME” INCONTRA IL NUOVO SINDACO DI AGRIGENTO

AGRIGENTO. Ieri, presso il Palazzo di Giganti, il direttivo del comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” ha incontrato il nuovo primo cittadino Franco Miccichè. Si è trattato di un incontro molto cordiale e proficuo nel quale il direttivo ha presentato il percorso che ha portato alla nascita del comitato di quartiere, le sue finalità, gli obiettivi raggiunti e i progetti futuri.

Durante il confronto il presidente Lauricella ha esposto al sindaco Miccichè la valenza politica, ma anche apartitica, che il Comitato di Quartiere ha nel territorio in cui opera; un gruppo solido nato circa due anni fa che è riuscito a raccogliere in breve tempo preziosi consensi e numerose adesioni, basandosi su una coesa sinergia con le altre realtà locali come la parrocchia, la scuola, le attività commerciali e le associazioni territoriali.

In questi anni d’instancabile operatività il comitato, con umiltà, sacrificio e abnegazione, ha portato avanti moltissime iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, con l’obiettivo di far riemergere il vero “senso di comunità”, quell’identità di quartiere che rende gli abitanti consapevoli e custodi di un “Bene Comune” attraverso una partecipazione attiva che valorizza sia il territorio, sia la figura del buon cittadino.

Nel proseguimento della riunione è prevalso in maniera netta un pensiero comune: solo lavorando in rete, con un dialogo corretto e costante tra amministrazione comunale e comitato di quartiere, si può contribuire con efficacia a migliorare realmente il nostro territorio.

Al nuovo Sindaco di Agrigento sono state illustrate le priorità d’intervento che riguardano il quartiere di Fontanelle, tra le quali la bonifica dell’isola ecologica e il ripristino del luogo, il decoro urbano e l’attenzione al verde pubblico, le problematiche riguardanti la raccolta dei rifiuti, muri pericolanti e marciapiedi poco praticabili, la sicurezza del quartiere.

Nell’attenta analisi esplicitata al sindaco Miccichè, si è parlato anche d’investire fortemente sugli spazi di aggregazione sociale, culturali e sportivi, al fine di migliorare la qualità della vita e valorizzare le strutture presenti nel quartiere.

Le richieste del comitato “Fontanelle Insieme” hanno trovato ascolto e interesse da parte del primo cittadino, il quale ha riconosciuto delle esigenze notevoli cui porre attenzione nel più breve tempo possibile, tanto da dare la propria disponibilità a visitare nei prossimi giorni il quartiere per costatare insieme e da vicino sia le numerose criticità del quartiere, sia le enormi potenzialità che devono essere esaltate, al fine di garantire i regolari servizi e il giusto decoro che merita il quartiere di Fontanelle, i suoi abitanti, le realtà territoriali e le numerose attività commerciali presenti nel territorio.