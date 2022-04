Lampedusa: completata la rimozione dei “barconi”, ripuliti anche i fondali del porto

“Con il secondo intervento predisposto dall’Agenzia delle Dogane nel giro di poche settimane è stata completata nel porto di Lampedusa la rimozione delle imbarcazioni di grandi dimensioni utilizzate dai migranti per arrivare sull’isola, ed è stata inoltre effettuata una importante azione di pulizia dei fondali sui quali si erano depositate parti meccaniche o altro materiale delle stesse imbarcazioni”. Lo dice il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello.

La maggior parte delle imbarcazioni di grandi dimensioni era stata rimossa a febbraio con l’utilizzo di un pontone e di un rimorchiatore. Adesso, con questo secondo intervento sono state prelevate le altre imbarcazioni e grazie al lavoro di alcuni sommozzatori sono stati “ripuliti” i fondali del porto dove si era depositato materiale di vario tipo, in particolare nell’area antistante il molo Favaloro. “Ringrazio l’Agenzia delle Dogane – aggiunge Martello – per aver accolto le richieste che avevo più volte inoltrato affinché si potesse attivare e completare questa importante azione di bonifica ambientale, necessaria a ripristinare condizioni di sicurezza all’interno dell’area portuale ed alla tutela del nostro mare”.