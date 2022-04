La Fortitudo Agrigento dei record sul campo di Ragusa

Ventuno vittorie consecutive e voglia di non fermarsi più. Dopo aver battuto Taranto con il punteggio di 72-61, la Fortitudo Agrigento si prepara a scendere in campo contro la Virtus Kleb Ragusa. Si tratta della gara in calendario ad inizio marzo, non disputata per alcune positività nella squadra ragusana, che si recupera giovedì sera alle 20 al PalaPadua. La corazzata agrigentina parte da favorita, nelle 24 partite fin qui disputate nel campionato di serie B girone D, ha perso solo due volte.

La Fortitudo è sempre più in testa alla classifica, ed il record nazionale di vittorie consecutive è ad un solo match e domenica Agrigento giocherà di nuovo al Palamoncada contro Pozzuoli. ”Non guardiamo molto la classifica ed i record fanno piacere ma pensiamo già al prossimo incontro perché vogliamo arrivare pronti alla fase dei playoff”. Commenta coach Michele Catalani. Domenica scorsa contro Taranto, la sua squadra ha giocato a viso aperto e testa alta ed entrambe le squadre si sono date battaglia dal primo all’ultimo minuto. Ma quando la Fortitudo sta bene è difficile contrastarla, l’esperienza di Chiarastella e le ottime prestazioni di Costi e Morici portano su un altro livello la squadra di coach Catalani, sempre più soddisfatto dei suoi ragazzi ma già con la testa alla post season. Step by step Agrigento è dunque la squadra da battere oltre ogni rosea aspettativa. “Non ci sono segreti – ammette Catalani – ci focalizziamo sulla nostra crescita, partita dopo partita e grazie al lavoro in palestra, nella consapevolezza che c’è ancora tanto da fare”. La squadra ha trovato la chimica giusta, affiatamento, una buona rotazione e soprattutto la consapevolezza di poter far affidamento su uomini chiave come Alessandro Grande, Albano Chiarastella e Nicolas Morici. Rispetto alla passata stagione questa squadra ha potuto vivere più a stretto contatto con il pubblico e respirare un’aria diversa. A coach Catalani, toscano di Arezzo piace la gente di Agrigento e adora passeggiare in riva al mare. Purtroppo però i tanti punti accumulati e il dominio nella regular season non serviranno a vincere il campionato. La squadra del presidente Gabriele Moncada per tornare in A2 dovrà disputare la fase playoff.