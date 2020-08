Lampedusa, arriva la nave quarantena per i migranti

Arriverà nelle prossime ore a Lampedusa la nave quarantena inviata dal Governo, e che ospiterà i migranti attualmente presenti nell’hotspot di contrada “Imbriacola, oltre 600. A confermarlo è il sindaco Totò Martello.

“In poco meno di due settimane sono arrivati sull’isola di Lampedusa oltre 5.500 migranti in 250 sbarchi, molti dei quali di piccolissime entità. Ormai è una vera e propria emergenza”, aggiunge il sindaco di Lampedusa.

Al momento, come conferma lo stesso sindaco ci sono all’hotspot 678 persone, quasi tutti tunisini e uomini, ma ci sono anche famiglie. In poco meno di 24 ore sono state trasferite oltre 300 persone, così come era stato chiesto ieri dal primo cittadino al premier Giuseppe Conte. Oltre cento sono stati trasferiti a bordo del traghetto per Porto Empedocle.