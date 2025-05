Porto Empedocle rivive la sua storia marittima: la mostra fotografica di Aldo Alessandro e l’arrivo dell’Amerigo Vespucci

Scriveva Luigi Pirandello ne “I vecchi e i giovani” di come “alla marina urge (ferve) la vita”. E che a Porto Empedocle, a quei tempi, veramente la vita commerciale legata ai commerci e al porto fosse fervente, è un dato di fatto e lo dimostrano, tra l’altro, anche le fotografie di Aldo Alessandro, storico corrispondente locale del quotidiano “La Sicilia”, negli Anni Cinquanta, che dedicò per lungo tempo la passione fotografica all’impegno giornalistico. Quelle foto, scattate all’epoca e tratte dall’archivio personale del corrispondente da Porto Empedocle, oggi fanno bella mostra all’interno della nuova Stazione marittima empedoclina, in una mostra fotografica che è uno spaccato della vita del porto in quegli anni ferventi. Si tratta di quattordici scatti in bianco e nero che ritraggono il porto nei momenti della sua massima, e florida, attività. Le foto di Aldo Alessandro “dipingono” navi, barche da pesca, uomini del mare e del porto appartenenti ad un passato che è ancora recente, difficile ma pieno di aspettative, che ispirò in particolare molte delle pagine di Andrea Camilleri, (cui nel centenario della nascita verrà istituito un Parco Letterario a lui dedicato). Un omaggio, questo della mostra, anche alla figura e all’opera del corrispondente empedoclino (1926 – 1996) che gli ha voluto dedicare il figlio Vittorio Alessandro, ammiraglio in congedo della Marina Militare, in occasione dell’approdo a Porto Empedocle della nave veliero “Amerigo Vespucci”, simbolo della marineria italiana in tutto il mondo e ospite in terra agrigentina nell’Anno della Cultura di Agrigento Capitale 2025. La presenza di nave Vespucci, infatti, onora la città di Porto Empedocle e tutto il territorio provinciale. La mostra fotografica, promossa dal Comune di Porto Empedocle, dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale e dall’ “Associazione Ri-Connessioni”, si potrà visitare gratuitamente nel nuovo Terminal al porto, per tutta la durata della permanenza della nave Vespucci, ossia il 30 aprile e il 1° Maggio prossimi.

LORENZO ROSSO

