L’Amerigo Vespucci è arrivata a Porto Empedocle: le immagini dell’approdo

La nave scuola della Marina Militare è tornata nel porto empedoclino. Gli scatti di Ezio Cairoli raccontano l’arrivo del veliero, tra le luci del tramonto e il tricolore che illumina gli alberi.

PORTO EMPEDOCLE – L’Amerigo Vespucci è approdata a Porto Empedocle. La storica nave scuola della Marina Militare italiana è tornata nelle acque del porto empedoclino, regalando immagini suggestive durante le operazioni di ingresso e ormeggio.

A documentare l’arrivo è stato il fotografo Ezio Cairoli, autore di una serie di scatti che immortalano il veliero mentre viene accompagnato dai rimorchiatori all’interno dello scalo. Particolarmente suggestive le immagini al tramonto, con la sagoma dei tre alberi che si staglia contro il cielo dorato, e quelle notturne, quando l’imponente struttura della nave si illumina con i colori della bandiera italiana.

L’Amerigo Vespucci, considerata una delle navi più rappresentative della Marina Militare, torna così protagonista a Porto Empedocle dopo la visita del 2025, che aveva suscitato grande interesse tra cittadini e visitatori.

Le fotografie di Ezio Cairoli raccontano le diverse fasi dell’arrivo, dall’ingresso in porto all’ormeggio, fino allo spettacolo delle luci riflesse sull’acqua.

Fotografie: Ezio Cairoli

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