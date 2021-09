L’Akragas torna alla vittoria, l’analisi di Anastasi

Lukas Corner entra e affonda il Marineo: vittoria meritata per l’Akragas allo stadio Esseneto

L’Akragas torna al successo nel campionato di Eccellenza. I biancoazzurri, allo stadio Esseneto di Agrigento, hanno superato 1 a zero il coriaceo Marineo. La partita è stata decisa da un bel gol dell’attaccante svedese Lucas Corner all’undicesimo della ripresa. Il primo tempo è stato povero di emozioni e di occasioni. La squadra di mister Anastasi è cresciuta a metà primo tempo e ha creato qualche apprensione alla retroguardia palermitana. Il Marineo non ha mai impensierito il portiere Dome. La sfida si accende nella ripresa. Al ‘5 gli ospiti rimangono in dieci per il doppio giallo rimediato da Ciancimino. Mister Anastasi, al ‘9 minuti manda in campo il centravanti Lukas Corner che tre minuto dopo con un destro chirurgico supera il portiere avversario. L’Akragas aumenta il forcing e sfiora piu volte il raddoppio con Costantino, Ferrigno e Lukas Corner. La formazione di casa rimane in dieci: espulso Taormina per doppia ammonizione. In pieno recupero Rama, per il Marineo, va vicino al pareggio. L’Akragas conquista con merito i tre punti e si rilancia in campionato.

