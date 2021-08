L’Akragas supera il Gela Calcio nella prima amichevole. Doppietta per Gambino

È subito vincente l’Akragas di mister Giuseppe Anastasi. Alla prima uscita stagionale i biancazzurri superano il Gela Calcio, formazione del campionato di Prima Categoria con ambizioni di primato. L’amichevole disputata oggi pomeriggio , 21 agosto, allo stadio Vincenzo Presti di Gela è terminata 2-4.

Mister Giuseppe Anastasi schiera inizialmente la seguente formazione: Di Carlo, Punzi, Ferrigno, Pijuka, Cipolla, Martinich, Baio, Lavardera, Lucas, Camacho, Violante.

Il primo tempo si è concluso 2 a zero per l’Akragas con le reti di Lavardera e il giovane talentuoso attaccante Violante. Nella ripresa la squadra akragantina ha segnato altri gol con il neo entrato Gambino, autore di una doppietta. I padroni di casa sono cresciuti nel secondo tempo, complice un fisiologico calo fisico degli ospiti, ed hanno accorciato le distanze realizzando due reti. È stato un buon test per l’Akragas in vista dell’esordio ufficiale nella nuova stagione agonistica con il derby di andata di Coppa Italia di Eccellenza contro il Casteltermini in programma domenica 29 agosto, alle ore 16, allo stadio Esseneto di Agrigento.