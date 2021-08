Covid in Sicilia, la pandemia non arretra: ben 1.739 nuovi casi

Salgono ancora i casi di Covid-19 in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono stati 1.739 (ieri 1.508), a fronte di 20.812 tamponi processati, e dunque il tasso di positività schizza al 8,35%, e consideriamo che i casi in tutta Italia sono stati 7.470, l’Isola da sola un quarto di tutti i casi nazionali. Mentre i morti 12 (come ieri), e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 6.203. Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute di sabato 21 agosto.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 334 (76.087 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 233 (65.778); Messina: 487 (29.282); Siracusa: 185 (19.054); Ragusa: 126 (17.123); Trapani: 95 (16.674); Caltanissetta: 105 (15.796); Agrigento: 93 (15.486); Enna: 81 (7.922).

Le persone attualmente positive in Sicilia sono 22.629. Non ci sono buone notizie nemmeno dagli ospedali perché le persone attualmente ricoverate sono ora 761, 85 delle quali in terapia intensiva (con 5 nuovi ingressi) e 677 in area medica.