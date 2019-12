l’Akragas si prepara alla gara con il Misilmeri

Proficuo allenamento ieri pomeriggio per l’Akragas allo stadio Esseneto di Agrigento in vista della sfida di domenica 22 sicembre contro il Don Carlo Misilmeri in trasferta, valevole per la quindicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza, girone A.

La squadra, agli ordini di mister Vullo e del suo staff, ha lavorato intensamente sotto l’aspetto fisico e tecnico-tattico per arrivare al top della forma alla partita contro i palermitani, che si giocherà presso l’impianto del CUS Universitario di via Altafonte a Palermo, alle ore 14 :30.

Clima disteso in casa biancazzurra dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa contro la capolista Dattilo, che ha di fatto riaperto i giochi per la promozione diretta in Serie D. Tutti presenti tranne Pirrone e Faulisi bloccati da un’attacco febbrile e La Rocca, a riposo per un leggero infortunio alla caviglia.