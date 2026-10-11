La Castrum Favara, tra le mura amiche del “Bruccoleri”, supera per 3-2 la Nuova Igea Virtus. I ragazzi di mister Antimo Iunco firmano un’autentica impresa, ribaltando e contenendo una delle compagini più forti del torneo, al termine di una gara spettacolare e ricca di colpi di scena. La gara entra nel vivo dopo la prima mezz’ora. A sbloccare l’equilibrio sono gli ospiti barcellonesi al 34′, grazie alla zampata vincente di Longo che trafigge la difesa gialloblù.

La reazione dei padroni di casa, però, è da manuale del calcio. Passano appena tre minuti e al 37′ esplode il “Bruccoleri”: ci pensa Ballatore a firmare la rete dell’1-1, ristabilendo la parità. L’Igea Virtus accusa il colpo e la Castrum ne approfitta subito. Al 40′ Tripoli capitalizza al meglio un’azione d’attacco completando il sorpasso. In soli centottanta secondi, la formazione di Iunco ribalta completamente lo svantaggio e va al riposo sul 2-1.

L’avvio di ripresa è un altro monologo gialloblù. Al 49′, il capitano Schembari si carica la squadra sulle spalle e sigla la rete del momentaneo 3-1, che sembra mettere in ghiaccio la partita. Ma l’Igea Virtus conferma tutto il suo valore e non si arrende: al 62′ è Martinelli ad accorciare le distanze, riaprendo ufficialmente i giochi sul 3-2.

L’ultima mezz’ora è carico di emozioni, con capovolgimenti di fronte continui e occasioni da una parte e dall’altra. Gli ospiti spingono a caccia del pareggio, ma la Castrum Favara stringe i denti, si difende con ordine e fa scudo fino al triplice fischio. Al “Bruccoleri” finisce 3-2 e i tre punti vanno alla squadra gialloblù.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 7° giornata: Castrum Favara – Nuova Igea Virtus 3-2; Digiesse PraiaTortora – Modica 5-1; Ragusa – Nissa 1-1; Reggina – Vibonese 1-1; Sambiase – Trapani 1-0; Siracusa – Vigor Lamezia 3-0; Athletic Club Palermo – Licata 1-2 (Reti di Matera per i padroni di casa e Brugnone e Minacori per la formazione licatese); Gela – Milazzo 1-1; Enna – Avola.

Classifica Serie D – Girone I: Reggina e Sambiase 16, Vibonese e Licata 14, Avola 13, Digiesse PraiaTortora 12, Nuova Igea Virtus e Milazzo 10, Nissa 9, Athletic Club Palermo 8, Siracusa (-7), Castrum Favara, Modica, Gela (-1) e Vigor Lamezia 5, Ragusa 3, Enna 2, Trapani (-5) 1.

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