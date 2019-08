Nino Piraneo firma i primi scatti della nuova Akragas targata Giovanni Castronovo. Allo stadio Esseneto è andato di scena il triangolare contro Sant’Agata e Sciacca. I biancazzurri hanno pareggiato entrambe le partite per 1 a 1. Contro i messinesi ha segnato Caronia, mentre nell’altra sfida è andato in gol Santangelo. La squadra vuole tentare l’assalto alla promozione in Serie D.