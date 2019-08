Easley è ad Agrigento, Cagnardi: giocatori tutti in buona forma

«Ho trovato i giocatori in buona forma, non è scontato che ciò accada, ma ognuno di loro si è fatto trovare pronto e sta lavorando con la massima dedizione». Devis Cagnardi fa il bilancio della prima settimana di allenamento. La squadra corre e fatica mattina e pomeriggio con doppie sedute di atletica, palestra, tiro e basket. La faccia è di quelle soddisfatte. «Stiamo lavorando nella giusta maniera – aggiunge il tecnico -, c’è voglia di costruire qualcosa di solido. Sono contento del percorso fatto finora, ho trovato grande disponibilità dei miei ragazzi, ho trovato un ambiente e dei collaboratori con cui lavorare. Concentriamoci su noi stessi, guardiamo alla Supercoppa come una una tappa di avvicinamento alla stagione regolare, sarà utile ad oliare i meccanismi tattici e presentarci ai nastri di partenza nella forma migliore».

Da ieri si è aggregato al gruppo l’americano Tony Easley. È arrivato il via libera per il visto e così il giocatore ha potuto raggiungere la città. «È un veterano – commentae Cagnardi – e sono certo che sarà pronto per mettersi al servizio dei compagni».

La squadra agrigentina ha già programmato due test amichevoli. Cagnardi vuole provare le condizioni del gruppo prima della Supercoppa. Il primo settembre amichevole esterna con Capo d’Orlando, il 4 settembre al PalaMoncada l’altro test contro il Palermo. Ancora da definire gli orari delle partite.

«Abbiamo bisogno di rodare il gruppo, ritengo che la nostra priorità sia quella di farci trovare pronti per la stagione regolare», aggiunge il coach. Intanto, la società ha definito anche la data della presentazione alla città della squadra. La Fortitudo Agrigento lo farà con un evento in piazza. La dirigenza, la squadra e lo staff sono pronti a ricevere tutto quanto l’abbraccio dei tifosi biancazzurri. L’evento, totalmente gratuito e aperto a tutti, si terrà venerdì prossimo, ovvero il 30 agosto, alle 20, in piazzale Giglia, a San Leone. Quest’anno, per la stagione 2019/20, è stata scelta una location che accomuna mare e bellezza, un’agorà aperta che è pronta ad accogliere la squadra. La Fortitudo Agrigento si presenterà nella rinnovata piazza fronte mare. La serata sarà presentata dalla giornalista Marcella Lattuca. All’evento sarà presente anche il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Gli ospiti speciali verranno svelati nei prossimi giorni.

Al fianco di Devis Cagnardi lavorano Michele Giovanatto e Giuseppe Ferlisi, entrambi rivestono il ruolo di assistant coach. Nello staff anche Salvatore Alletto, preparatore atletico e Damiano Alba, nel ruolo di massofisioterapista. Dopo tre settimane di allenamento tutte in programma al PalaMoncada, la squadra sarà chiamata ai primi test sul parquet.

Il clou del precampionato è sicuramente rappresentato dalla Supercoppa di Lega 2, che renderà immediatamente competitiva la preparazione, visto che non si tratta semplicemente di amichevoli ma di un vero e proprio torneo. La Fortitudo, nelle date dell’8, 11 e 15 settembre, è attesa infatti dalle sfide con la Pallacanestro Trapani fuori casa, il Basket Napoli in casa e l’Orlandina fuori casa, in quella che è la prima fase a gironi della competizione.