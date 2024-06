In seguito all’annuncio dell’ingresso del nuovo allenatore Lillo Bonfatto, l’Akragas è pronta a strutturare la rosa per la prossima stagione. Da oggi, il mercato è ufficialmente aperto, consentendo al direttore sportivo Giuseppe Cammarata di iniziare a modellare la squadra. Nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato l’accordo con Paolo Grillo, mentre Andrea Di Mauro abbandonerà la compagine biancoazzurra così da approdare in Serie C.

Cammarata ha avviato le trattative per provare a riportare in squadra Riccardo Rotulo e Calogero Minacori, tuttavia entrambi i giocatori agrigentini, cresciuti nel vivaio dell’Akragas, sono attualmente ambiti da squadre di categoria superiore, il che renderà la loro acquisizione una vera e propria sfida. I tifosi sarebbero entusiasti di poter accogliere l’ipotetico ritorno di Rotulo, residente a Villaseta, e Minacori, residente a Ravanusa, che in passato hanno contribuito al successo di altre squadre in Serie D.

Inoltre, l’abbandono del portiere Sorrentino, arrivato in prestito dalla Salernitana e che si trasferirà in Serie C con il Campobasso, ha lasciato un vuoto da colmare. Cammarata, pertanto, è al lavoro per integrare tre nuovi portieri nella rosa. Inoltre, dovrebbe essere vicina anche la conferma di Rechichi, mentre nei giorni a venire si terranno i colloqui con il capitano Alfonso Cipolla.

“Stiamo lavorando per allestire una squadra che abbia un buon equilibrio tra giovani e senior” ha confermato Cammarata, sottolineando il valore della crescita di giovani talenti. Infatti, all’incirca cento ragazzi della categoria “Juniores” hanno preso parte ai primi due giorni di stage allestito dal club allo Stadio Esseneto. Dopo aver valutato i ragazzi nati nel 2008 e 2009, il secondo stage ha coinvolto oltre 80 atleti nati tra il 2010 e il 2012. Si tratta di un autentico boom di giovani calciatori.

Nel frattempo, l’Akragas è stata accolta come ospite ad un open day organizzato da un noto marchio sportivo a Misterbianco, in provincia di Catania. L’evento, esclusivo e su invito, ha rappresentato per le società sportive un’occasione per scoprire i segreti su come diventare un brand prestigioso e riconosciuto. L’amministratore delegato della squadra, Graziano Strano, ha rappresentato il club all’evento, intrattenendosi con professionisti del settore come Gaetano Saitta, patron della manifestazione sportiva, il direttore generale del Paternò Calcio Ciccio Pannitteri e l’addetto stampa Rosario Sortino.