“Ci è giunta da poco notizia che anche un secondo giovane tra quelli coinvolti nel tragico incidente stradale di ieri notte ha perso la vita. Si tratta di Salvatore Barba. Le sue condizioni erano disperate e per ore i medici hanno provato a salvargli la vita”. Ha detto il sindaco di Favara Antonio Palumbo. Due i morti e due i feriti del violentissimo scontro lungo il viale delle Due a San Leone. Le vittime sono Salvatore Barba di 32 anni e Salvatore Vetro di 20 anni. “Il lutto cittadino proclamato per domani servirà a ricordare anche lui. È un giorno nero per Favara, che perde due dei suoi figli. Le condoglianze alla famiglia giungano da parte mia, della mia giunta, del presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi e di tutto il Consiglio comunale”.