L’Akragas continua la sua campagna di rafforzamento, ma non solo sul campo. Oltre ad avere più dirigenti che giocatori, la società biancoazzurra sta vivendo un periodo di intensa attività con nuove aggiunte all’organigramma societario. Dopo aver siglato un altro colpo di mercato con l’ingaggio di Simone Lo Faso, ex giocatore di Palermo e Fiorentina, è stato anche annunciato l’ingresso nella società del dentista e super tifoso Ciro Fuschino.

“La grande famiglia dell’Akragas si allarga e si arricchisce di una nuova figura altamente professionale. Entra a far parte della Società il dottor Ciro Fuschino, al quale sono stati affidati una serie di ruoli e incarichi di un certo spessore: Responsabile Integrazione, Socialità e Rapporti con la Tifoseria,” ha dichiarato la società. La dirigenza biancoazzurra, guidata dal Presidente Carmelo Callari e dal Patron Giuseppe Deni, ha augurato buon lavoro al dottor Fuschino.

Tornando al campo, non è passato inosservato l’innesto di Simone Lo Faso nella squadra. Lo scorso anno, il calciatore ha giocato per il Siracusa, ma ora si unisce alla società guidata dal presidente Deni, portando con sé la sua esperienza e il suo talento per rafforzare ulteriormente la squadra.

Esterno offensivo classe ’98, Simone Lo Faso è stato descritto dalla società come un fuoriclasse e uno dei più forti calciatori della Serie D, con alle spalle una carriera strepitosa. “La trattativa è stata lunga e complessa,” ammette il direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Lo Faso ha già calcato i campi della Serie A, debuttando con la maglia del Palermo, la sua città natale. È stato l’allenatore rosanero dell’epoca, Roberto De Zerbi, a lanciarlo nel massimo campionato italiano, definendo Simone “Il talento più puro mai allenato in carriera.”

Le sue principali caratteristiche sono la rapidità e il dribbling. È un “fantasista” puro, soprannominato “il ballerino” per via delle eleganti movenze sul prato verde. Da giovane, ha indossato le maglie delle varie squadre Under dell’Italia. All’età di 13 anni, Lo Faso ha fatto il passaggio al Siena, uno dei migliori settori giovanili italiani. In seguito, è tornato al Palermo, dove ha debuttato in Serie A a 18 anni contro il Milan.

Successivamente, Simone Lo Faso è stato ingaggiato dalla Fiorentina, dove purtroppo la sua carriera si è fermata improvvisamente a causa di un brutto infortunio. Dopo un ritorno al Palermo, nel 2019 ha firmato con il Lecce in Serie A. La sua carriera lo ha poi visto passare al Cesena in Serie C e successivamente alla Pistoiese, sempre in terza serie. È quindi passato alla Folgore Caratese in Serie D, contribuendo all’approdo ai playoff dei brianzoli con gol e assist. In seguito, ha vestito la maglia del Livorno, per poi rientrare in Sicilia e giocare con l’ambizioso Siracusa.

La Società biancoazzurra accoglie con un caloroso benvenuto il nuovo Gigante Lo Faso e preannuncia altri straordinari colpi di calciomercato.