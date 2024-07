Agrigento si assicura le prestazioni di Robert Robert DiSibio, un italo-americano che potrà dare respiro a Morici e Chiarastella quando sarà necessario. Il giocatore statunitense, alto 200 cm, si è diplomato alla Newtown High School nel 2019 e ha poi intrapreso la carriera professionale al college con la Washington and Lee University a Lexington, in Virginia, dove ha vissuto una grande stagione di basket nel 2023.

DiSibio è stato il miglior giocatore della Old Dominion Athletic Conference (ODAC) con una media di 21,3 punti a partita. È stato nominato nel Washington and Lee’s Holiday All-Tournament Team ed è stato riconosciuto come ODAC Player of the Week nel gennaio 2023.

Robert racconta: “La cosa che mi piace di più è la sfida. Il basket presenta molti ostacoli, sia fisici che mentali. È eccitante imparare e crescere costantemente da ogni possibile esperienza, sia dentro che fuori dal campo.” Ad Agrigento non vedono l’ora di vederlo all’opera, poiché Robert può mettere a disposizione di coach Quilici e del resto del team la sua esperienza, fisicità e voglia di fare.

Il presidente Gabriel Moncada ci tiene a chiarire: “Era il profilo che cercavamo, ma attenzione: non è l’americano che si aspetta la gente. Quando si sente parlare di americani, si pensa sempre a giocatori che devono dominare il campionato. Invece, è un ragazzo che porterà valore alla panchina.”

Intanto, il settore giovanile della Moncada e del Real Basket si fondono sotto un unico nome. A partire dalla prossima stagione sportiva, infatti, i campionati giovanili saranno gestiti e disputati direttamente sotto il logo e i colori della Fortitudo Agrigento. Nel corso del prossimo mese – annunciano dalla Moncada – saranno comunicate tutte le informazioni relative all’organizzazione dello staff tecnico e dirigenziale, nonché la suddivisione dei vari gruppi. (*DV*) Domenico Vecchio