Domani, domenica 2 maggio, l’Akragas torna a giocare in casa per la quinta giornata del nuovo campionato di Eccellenza, girone A. L’avversario è il Don Carlo Misilmeri. La partita sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della società all’indirizzo “Asd Akragas 2018”, a partire dalle ore 16:25.

Presentano la gara il mister Francesco Di Gaetano e il portiere Giovanni Compagno.