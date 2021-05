Lavoratori dello spettacolo, manifestazione per riaprire in sicurezza

Hanno posizionato i loro “attrezzi da lavoro” di buon mattino, gli stessi che sono fermi da oltre un anno. Anche gli operatori dello spettacolo di Agrigento , questa mattina, si mobilitano. “Chi fermerà la Musica” è il titolo della manifestazione in programma nella Valle dei Templi di Agrigento. Operatori del turismo e dello spettacolo si sono dati appuntamento nello spazio antistante il Tempio di Ecole per esprimere la loro indignazione. I lavoratori del comparto del turismo, dello spettacolo e della cultura, manifestano contro una serie di decisioni prese dal Governo Nazionale che penalizzano i settori già gravemente in crisi a causa del Covid.

“Un evento – dicono gli organizzatori- che vuole sensibilizzare la classe politica sulla gravissima condizione in cui versano le filiere dello spettacolo e del turismo.”

Previsti diversi momenti di spettacolo e Flashmob.