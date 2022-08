L’Aida nella valle dei Templi con un cast d’eccezione

Continuano gli appuntamenti dell’Estate di Destinazione Agrigento che hanno animato quartieri, centro storico e Valle dei Templi. Una città viva di cultura, musica e spettacoli. Stasera 24 agosto, dalle 21, ai piedi del tempio di Giunone, al teatro della Valle dei Templi di Piano San Gregorio, è atteso l’ allestimento esclusivo dell’Aida di Giuseppe Verdi, a cura del Coro Lirico Mediterraneo e dell’Orchestra “Città di Ferrara”. Un cast d’eccezione: Natasa Kàtai (Aida), Alberto Profeta (Radamès) Silvia Pasini (Amneris), David Cervera (Ramfis) Noh Dongyong (Amonasro), Angelo Sapienza (il re d’Egitto), Francesco Ciprì (un messaggero) e Valentina Vinti (una sacerdotessa). Info e prevendite al link https://www.ticketone.it/event/aida-teatro-valle-dei-templi-15584634/ o in biglietteria.

Per l’assessore alla Cultura Costantino Ciulla questo spettacolo può essere considerato il “fiore all’occhiello di questa stagione. L’opera lirica con l’Aida era stata perfino agognata nei lontani anni Novanta e finalmente è arrivata nella Valle dei Templi”. Domani giovedì 25 agosto, invece, è il momento di Capo Plaza. Luca D’Orso alias Capo Plaza, nato a Salerno a soli 24 anni ha firmato successi come “Tesla” e “Capri Sun”. Un personaggio di rottura che ha contribuito a imporre la trap nel panorama italiano. Si esibirà per il Festival Il Mito, al teatro di Piano San Gregorio nella Valle dei Templi. Per il biglietto il link è https://www.ticketone.it/event/capo-plaza-summer-2022-teatro-valle-dei-templi-15211380/

Oppure direttamente alla biglietteria del Teatro Valle dei Templi. Per informazioni si può chiamare lo 092225019.

In piazza Luigi Pirandello, sempre stasera, 24 agosto per le 21,30 suoneranno gli Starship. A Fontanelle, sempre ad Agrigento, il 25 agosto è in scena lo spettacolo ‘L’amore è… ceco’ commedia brillante di Josè Tedesco, a cura dell’Associazione Teatrale Lanterna Magica. Ingresso gratuito, appuntamento alle 21.

A Porta di Ponte domani, 25 agosto, per le 21,30 torneranno le Blues Sisters, le famose hostess di Sicilia Cabaret. Un duo al femminile irriverente pieno di trovate in salsa sicula. Per l’amore delle nostre tradizioni è in programma il “Folklore nel Cuore – Uniti per la pace”, organizzato dall’Associazione culturale “I Picciotti da Purtedda” si terrà Il 26 agosto. Sul palco di Piazzale Giglia a San Leone, dalle 20,30 si esibiranno i gruppi folklorici di Cile, Kosovo, Danze Antiche dell’800 di Catania, il gruppo Città di Grotte, “Ciauru di Sicilia” di Augusta e dei Picciotti da Purtedda. L’esibizione sarà preceduta dal concerto dell’Orchestra “Zagarella” di Augusta. Presenterà la serata Davide Sardo.

Il 26 agosto in agenda è “Rocco Schiavone incontra Agrigento verso il 2025′ . Antonio Manzini presenterà il suo libro ad Agrigento. L’inventore del famoso vicequestore Rocco Schiavone sarà intervistato dalla scrittrice Agata Bazzi nella magnifica cornice dell’Ex Collegio dei Padri Filippini dalle 19. Il romanzo si intitola “Le ossa parlano” edito da Sellerio. Per tutti gli appuntamenti di Destinazione Agrigento si può consultare il link del Comune di Agrigento

https://agrigento.comune.digital/eventi/c/0 dove è possibile trovare un calendario fittissimo di cultura e intrattenimento.