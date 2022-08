Elezioni Regionali, ecco gli agrigentini che ci riprovano

Il gruppo politico di Favara derivante dalla Lista civica “Azzurri per Favara”, che ha partecipato alle ultime elezioni Amministrative, aderisce a Forza Italia. Dalle liste civiche delle recenti elezioni amministrative ai partiti per le prossime regionali. Dopo essersi misurati a livello locale, ecco la stretta finale. In provincia di Agrigento i deputati uscenti ci riprovano, ma non tutti sotto lo stesso simbolo. E’ il caso della ravanusana Giusi Savarino che, dopo l’esperienza in “Dinventerà Bellissima” , propone la sua candidatura nelle file di Fratelli d’Italia. A farle “compagnia” ci sarà un altro agrigentino: Matteo Mangiacavallo, eletto lo scorso mandato in quota Movimento 5 Stelle, dopo l’esperienza come candidato a sindaco di Sciacca, corre con Fratelli d’Italia. Con il Movimento si ricandidata il favarese Giovanni Di Caro con il suo cavallo di battaglia, come afferma lui stesso, “la coerenza”. Riccardo Gallo, tornando a Forza Italia, sarà candidato alle regionali, mentre la collega Margherita La Rocca Ruvolo sarà capolista anche al Senato. In Forza Italia si inserisce l’ex presidente della provincia di Agrigento, deputato regionale e nazionale, Enzo Fontana, che ci ritenta. Attenzione anche a “Prima l’Italia” dove spicca la candidatura dell’ex presidente del gruppo “Autonomisti” all’Ars, il licatese Carmelo Pullara. Nel PD confermata la candidatura del saccense Michele Catanzaro. Mentre il capo di gabinetto vicario dell’assessorato regionale al Turismo , Calogero Pisano, sarà capolista uninominale alla Camera dei Deputati Sicilia 2 per Fratelli d’Italia.