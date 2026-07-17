Il progetto per l’aeroporto di Agrigento entra nel Piano Nazionale degli Aeroporti, pubblicato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il Governo ha riconosciuto ufficialmente la necessità di valutare la realizzazione di un nuovo aeroporto nella Sicilia centro-meridionale, individuando proprio l’area di Agrigento come possibile sede dell’infrastruttura. “Per la prima volta nella storia – afferma il deputato Calogero Lillo Pisano – l’aeroporto di Agrigento entra nel Piano Nazionale degli Aeroporti”.

“Questo passaggio – continua il deputato – è il frutto di un percorso legislativo che ho portato avanti con determinazione, a partire dall’articolo 8-bis del Decreto Sud, la norma che ho personalmente promosso, e che ho ovviamente votato unico deputato agrigentino a farlo. Oggi la mia battaglia trova un importante riconoscimento nella pianificazione nazionale: Agrigento non è più esclusa dalle strategie infrastrutturali del Paese. Continuerò a lavorare affinché questa straordinaria opportunità possa diventare realtà”.

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