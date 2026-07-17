Si è concluso all’Asp di Agrigento il percorso formativo dedicato agli interventi assistiti con gli animali, promosso dalla UoC Radioterapia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in collaborazione con la UoS Formazione, con l’obiettivo di rafforzare l’umanizzazione delle cure.
Il progetto ha approfondito il valore della relazione tra paziente e animale come supporto al benessere emotivo durante i percorsi oncologici, promuovendo un approccio sempre più attento alla persona.
Accanto ai momenti teorici, il corso ha previsto attività pratiche in reparto, valorizzando empatia, ascolto e vicinanza come elementi fondamentali dell’assistenza.
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