Ladri svuotano il furgone di una ditta: portati via carrello e attrezzi da lavoro

Qualcuno ha aperto il furgone, di proprietà della ditta, e in poco tempo l’ha completamente svuotato. Portati via un transpallet, e vari oggetti da lavoro.

Il mezzo, in uso ad un sessantenne agrigentino, era parcheggiato in via Monsignor Calogero Licata, nel quartiere di San Michele, a poche centinaia di metri dall’ospedale “San Giovanni di Dio”.

L’uomo. dopo la scoperta, s’è rivolto al 112, poi ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per il reato di furto. I poliziotti della sezione Volanti, in seguito al sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini.