Con l’auto si schianta contro un’albero, centauro scivola: due feriti

Due incidenti stradali si sono verificati ieri nelle strade di Agrigento. In via Passeggiata Archeologica, un agrigentino alla guida di una Fiat Punto, mentre stava percorrendo l’arteria, giunto nel curvone della chiesa di San Nicola, ha perso il controllo dell’utilitaria, e s’è schiantato contro un albero.

Un altro agrigentino in sella ad uno scooter, per evitare di impattare contro la macchina, ha frenato di colpo ed è scivolato a terra. Entrambi sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Nulla di grave, guariranno in pochi giorni.

I carabinieri del nucleo Radiomobile si sono occupati dei rilievi. In via Dante, un’auto con tanto di roulotte al seguito, condotta da un turista, nell’affrontare una curva, è andata a sbattere contro una vettura in sosta. Tanta paura, ma per fortuna, nessun ferito. Gli agenti della polizia Locale hanno effettuato i rilievi.