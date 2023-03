Ladri si intrufolano in un negozio e rubano cellulari e soldi

Sono riusciti a forzare la saracinesca d’ingresso, e dopo essersi intrufolati all’interno di un negozio di telefonia in via Manzoni ad Agrigento, hanno rubato 12 cellulari, tra cui cinque Iphone e sette Samsung, ma anche la somma di 200 euro in contanti. Il furto è stato messo a segno nella notte fra lunedì e ieri. Erano le 3,30 circa quando al 112 è arrivata la segnalazione da parte del titolare dell’attività commerciale.

Subito sul posto si sono precipitate le pattuglie della sezione Volanti della Questura, ma una volta giunte davanti al negozio dei malviventi non c’era più alcuna traccia.

I delinquenti con il bottino in mano erano riusciti a scappare e, a quanto pare, senza lasciarsi tracce dietro le spalle. Anche il proprietario dell’attività commerciale è accorso nella notte ed ha constatato il furto dei 12 telefoni cellulari e dei soldi in contanti lasciati in cassa. I poliziotti hanno avviato le indagini per provare ad identificare i ladri.