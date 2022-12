Ladri scatenati rubati 20 bidoni d’olio d’oliva da magazzino

Ammonta a poco meno di 3.000 euro l’ammontare del furto, messo a segno in un magazzino, di via Washington, nel centro di Grotte. Rubati 20 bidoni da 20 litri ciascuno, contenenti olio di oliva. A fare l’amara scoperta è stato il proprietario, un settantatreenne pensionato grottese, residente in Germania, ma di fatto domiciliato nel piccolo centro dell’Agrigentino che, fra incredulità e rabbia, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri della locale Stazione, per denunciare il furto che aveva subito, non coperto da assicurazione.

I ladri oltre ai bidoni d’olio, hanno arraffato e portato via anche una motosega. I militari dell’Arma, si sono portati sul posto, e tutto il perimetro del magazzino è stato ispezionato ‘palmo a palmo’ della Scientifica, alla ricerca di tracce e impronte. Quasi sicuramente i responsabili hanno pianificato tutto nel minimo dettaglio, con sopralluoghi e appostamenti, per capire perfettamente quando agire, e dove mettere le mani.

Sono state avviate le indagini per provare a recuperare elementi utili ad identificare i balordi. Non filtrano però indiscrezioni in merito all’attività investigativa.