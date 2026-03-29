Ladri scatenati, rubate 50 griglie per tombini in diverse strade di Canicattì. Un gesto inspiegabile che mette a rischio la sicurezza. I furti hanno suscitato sconcerto: togliere le griglie stradali significa esporre automobilisti e motociclisti a gravi pericoli. Al lavoro le squadre degli operai comunali per ripristinare la sicurezza lungo le arterie depredate.

I malviventi sono entrati in azione, nel corso delle ore notturne, nelle vie Cardarelli, Cipro, Gioberti e Spine e nella zona artigianale del territorio canicattinese. Un impiegato comunale, fatta l’amara scoperta, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti per l’ipotesi di furto, ai carabinieri della Compagnia cittadina.

E i militari dell’Arma, dopo aver notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini per risalire agli autori della razzia. Ad agire, quasi sicuramente, una banda ben organizzata. Il danno è stato quantificato in 50.000 euro, purtroppo, non coperto da alcuna assicurazione.

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