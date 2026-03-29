Rinvenuta una carcassa di gallo con un gancio attorno al collo davanti al cancello di un cantiere edile a Campobello di Licata. Se si sia trattato di un avvertimento o di una vendetta sono tutte ipotesi al vaglio dei carabinieri, alle prese con le indagini per dare una spiegazione al gesto che ha tutte le caratteristiche di un’intimidazione.

Una prima relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di stabilire in che contesto è maturato l’azione delinquenziale e chi sono gli autori.

A ritrovare la carcassa sono stati gli operai dell’impresa edile a cui il proprietario dell’abitazione si era rivolto per eseguire dei lavori. I carabinieri hanno verificato la presenza di impianti di videosorveglianza nella zona per cercare di individuare gli autori dell’azione intimidatoria. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.

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