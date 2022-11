Ladri in azione nella zona del Belice. Negli ultimi giorni messi a segno cinque furti in abitazioni, a Santa Margherita di Belice, e in un cantiere edile a Montevago.

Nelle residenze sono stati portati via preziosi ed altri oggetti di valore, mentre nel cantiere i malviventi hanno rubato cavi elettrici e un ponteggio. I proprietari delle case, e il titolare dell’impresa, hanno presentato denuncia.