Un muletto rubato è stato recuperato poche ore dopo. E’ successo a Favara, precisamente in via Carlo Azeglio Ciampi. Il personale di un istituto di vigilanza, attraverso la visione dei filmati della video sorveglianza, ha scoperto il furto di un muletto dall’area di un’azienda che si occupa del recupero dei rifiuti.

Le guardie giurate, dopo avere rinvenuto alcune tracce e averle seguite, hanno ritrovato il mezzo in un capannone abbandonato distante circa 500 metri dal luogo del furto. A fare irruzione nel fabbricato sono stati i carabinieri che hanno recuperato il muletto e avviato le indagini per provare a identificare i ladri.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp