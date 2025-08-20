In monopattino all’alt dei poliziotti della sezione Volanti, nel centro ad Agrigento, si è dato alla fuga. E’ stato fermato dopo un inseguimento. Un giovane immigrato è finito nei guai. Gli agenti lo hanno bloccato nei pressi di piazza Marconi a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

È stato perquisito ed è stato trovato in possesso di poco meno di 10 grammi di hashish. Una modica quantità presumibilmente destinata a un uso personale. Per questo motivo il giovane è stato segnalato alla Prefettura come consumatore abituale di stupefacenti.

