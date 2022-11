Ladri rubano di tutto, svuotata abitazione di agricoltore

Ignoti ladri, attraverso un infisso, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno di un’abitazione, di contrada “Mezzarati”, in territorio di Racalmuto, ed hanno portato via: due televisori, un forno a microonde, una stufa a pellet, una macchinetta per il caffè, un computer portatile, e un robot aspirapolvere.

Dopo l’amara scoperta, il proprietario dell’appartamento, un sessantunenne, agricoltore racalmutese, ha presentato denuncia per furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina.

E i militari dell’Arma, raccolto il racconto dell’uomo, hanno informato la Procura di Agrigento, e dato il via alle indagini, per provare ad identificare i malviventi.