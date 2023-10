Si sono intrufolati un’autofficina, dopo avere forzato la saracinesca d’ingresso, riuscendo a portare via due autovetture, quattro carrelli porta attrezzi ed attrezzatura meccanica varia. Il furto è stato messo a segno in contrada “Zaccanello” a Racalmuto nel corso delle ore notturne. Il danno è ancora in corso di quantificazione, purtroppo, non coperto da assicurazione. I mezzi sono una Mini Cooper e una Fiat Ulisse, di proprietà di due clienti, un uomo e una donna.

A fare la scoperta, l’indomani mattina, sono stati i titolari all’orario di apertura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Racalmuto. E i militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato l’attività investigativa. Poi è stata formalizzata la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. La Fiat Ulisse è stata poi ritrovata lungo la strada statale 640.