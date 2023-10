Qualcuno, senza essere visto, ha appiccato il fuoco ai rifiuti abbandonati all’interno di un’abitazione disabitata di via d’Angelo in piano centro storico a Favara. E’ successo ieri notte. Scattato l’allarme sul posto accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. In poco tempo i pompieri, idranti alla mano, hanno spento l’incendio.

Completata l’opera di spegnimento, vigili del fuoco e i carabinieri hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Quindi è stato avviato un sopralluogo concentrato alla ricerca di eventuali indizi, come bottiglie o contenitori, generalmente utilizzati per appiccare gli incendi.

Non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né taniche con residui di benzina. Nessun dubbio però sull’origine dolosa dell’evento. E poco più tardi, i vigili del fuoco sono tornati a Favara, in piazza Cavour, per spegnere il fuoco ad un contenitore pieno di spazzatura.