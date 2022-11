Ladri in un’abitazione: portati via elettrodomestici, computer e utensili

Si sono intrufolati all’interno di una casa di campagna, disabitata in questo periodo dell’anno, e hanno fatto razzia di ogni cosa. Portati via tutti gli elettrodomestici, materiale informatico, e vari utensili da lavoro. Il furto è stato messo a segno, tra il 17 e il 22 novembre scorso, in contrada “Collerotondo”, in territorio di Cattolica Eraclea.

Dopo la scoperta da parte del proprietario, un pensionato, sessantanovenne, di Cattolica Eraclea, sono stati chiamati i carabinieri. L’uomo, poi, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti. Ad occuparsi delle indagini sono i militari dell’Arma della locale Stazione, i quali, dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini.

Nessuno, pare, si è accorto di strani movimenti, o quant’altro stava avvenendo nella zona.